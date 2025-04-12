Лавров анонсировал визит еще одного иностранного лидера в Москву на 9 мая

Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Россию 9 мая, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, глава российского внешнеполитического ведомства обсудил визит Мадуро в ходе встречи с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем на полях Анталийского дипломатического форума.

«Мы готовимся к визиту президента Мадуро. Мы будем признательны, если он будет с нами в День Победы», — отметил Лавров.

В Москве ожидают Моди на параде 9 мая

Ранее сообщалось, что 9 мая в Москву планируют прилететь президенты Белоруссии, Таджикистана, Азербайджана, Сербии Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон, Ильхам Алиев, Александр Вучич.

Кроме того, 9 мая в Россию могут приехать премьер-министры Словакии и Индии Роберт Фицо и Нарендра Моди.