Лавров анонсировал визит еще одного иностранного лидера в Москву на 9 мая
Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Россию 9 мая, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, глава российского внешнеполитического ведомства обсудил визит Мадуро в ходе встречи с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем на полях Анталийского дипломатического форума.
«Мы готовимся к визиту президента Мадуро. Мы будем признательны, если он будет с нами в День Победы», — отметил Лавров.
В Москве ожидают Моди на параде 9 мая
Ранее сообщалось, что 9 мая в Москву планируют прилететь президенты Белоруссии, Таджикистана, Азербайджана, Сербии Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон, Ильхам Алиев, Александр Вучич.
Кроме того, 9 мая в Россию могут приехать премьер-министры Словакии и Индии Роберт Фицо и Нарендра Моди.