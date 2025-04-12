Дмитриев оценил высказывание Маска о спецпосланнике Трампа

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев согласился со словами миллиардера Илона Маска о спецпосланнике президента США Дональда Трампа Стивене Уиткоффе. Об этом сообщает РИА Новости.

В соцсети X Илон Маск оценил усилия спецпосланника Трампа, отметив, что «Уиткофф отличный». Дмитриев сделал репост этой записи в своем аккаунте.

Спецпредставитель Владимира Путина также обратил внимание на американскую политическую активистку Лору Лумер. Она написала, что Уиткофф сделал для продвижения мирных переговоров и освобождения заложников больше, чем любой из его критиков.

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«Лора Лумер совершенно права», — написал Дмитриев.

Он также процитировал ее мнение о том, что Уиткофф, являясь миллиардером, мог бы наслаждаться жизнью, но он старается помочь Трампу и США.

Спецпосланник Уиткофф прилетел в Россию в пятницу и встретился с российским лидером в Петербурге. Переговоры длились 4,5 часа.