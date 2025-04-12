В России отреагировали на идею Келлога разделить Украину на зоны контроля

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Идея, высказанная спецпосланником президента США по Украине Кита Келлога, о разделении Украины на зоны контроля между европейскими странами и Россией приведет к новой эскалации. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live», сообщает ТАСС.

В России отреагировали на идею Келлога разделить Украину на зоны контроля
© ТАСС

По мнению Мирошника, реализация плана разделить территорию на зоны контроля не является вариантом системного урегулирования ситуации, на котором настаивает Россия. Он подчеркнул, что подход при котором сохраняется зона милитаризации и радикально настроенных элементов на Украине через некоторое время может привести к новой эскалации.

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«Промежуток на зализывание ран может быть очень короткий: собрали, проанализировали предыдущий опыт, подготовились, опять через Великобританию прокачали десятки тысяч боевиков и отправили воевать заново», — отреагировал на предложение Келлога Мирошник.

По словам посла по особым поручениям МИД РФ, разговоры о силах сдерживания и миротворческих контингентах может привести к тому, что они попытаются зайти на эту территорию и зафиксировать свою подмандатную зону.

«Эта подмандатная зона сохранит уровень токсичности, против которого и начиналась специальная военная операция», — заявил Мирошник.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог заявил об искажении его слов о «зонах контроля». Он подчеркнул, что не не имел в виду раздел Украины.

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