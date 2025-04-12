Путин назвал эпохальным событием полет Гагарина в космос

Первый полет в космос Юрия Гагарина навсегда останется эпохальным событием ХХ века и триумфом отечества, отметил президент России Владимир Путин. Поздравительное письмо российского лидера опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава России заметил, что жители страны искренне гордятся прославленной плеядой выдающихся учёных, конструкторов, космонавтов, инженеров, военных и гражданских специалистов — настоящих патриотов и подвижников, стоявших у истоков национальной космической программы.

«Легендарный старт Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 года навсегда останется ярким, поистине эпохальным событием XX столетия, великим триумфом нашего отечества», — подчеркнул Путин.

Ракетно-космическая отрасль должна стать одним из локомотивов роста национальной экономики, обеспечения технологического суверенитета государства, повышения качества жизни людей во всех регионах России, констатировал президент.