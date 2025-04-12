Подорвавшийся на мине министр учится заново ходить

Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев в начале февраля подорвался на мине в зоне СВО. Сейчас он находится в госпитале и учится ходить с протезом.

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«Учусь ходить. Представлял, как надену протез и сразу зашагаю уверенной походкой, думал, что буду прыгать с ноги на ногу. Но оказалось, я забыл, как надо ходить», – поделился он в своем телеграм-канале.

По словам Шамаева, сустав пока не справляется с весом тела, и каждый шаг дается через боль, так как отек на культе не спадает. Врачи рекомендовали ему увеличивать нагрузки постепенно: 10 минут ходьбы, затем почти час отдыха.

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«Все же я очень рад ощутить ногу, просто стоять даже приятно. Всем обещаю, и себе в том числе: я еще в футбол сыграю, дайте немного времени», – написал Петр Шамаев.

Напомним, министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии отправился на СВО добровольцем в сентябре 2024 года. Тогда же он начал вести телеграм-канал о солдатских буднях. Ранение получил 1 февраля, подорвавшись на противопехотной мине. Недавно к нему приезжала жена с новорожденной дочкой, которую мужчина впервые взял на руки.