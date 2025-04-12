Посол Александр Дарчиев сообщил, что переговоры между Россией и США в Стамбуле прошли в конструктивной и доброжелательной обстановке. Однако, что именно скрывается за этими заявлениями, объяснил политолог Сергей Маркелов.

По словам Дарчиева, переговоры в Стамбуле завершились положительным итогом, позволившим достичь прогресса в вопросах нормализации работы дипломатических миссий двух стран. Однако, как отметил политолог Сергей Маркелов, за закрытыми дверями процесс имеет свои тонкости, которые не всегда озвучиваются в официальных заявлениях.

Переговоры продолжались около шести часов, и по их завершении стороны договорились о дополнительных мерах, направленных на упрощение визовых процедур и облегчение условий передвижения дипломатов. Это соглашение стало важным шагом на пути к улучшению двусторонних отношений.

Маркелов в беседе с «Царьградом» подчеркнул, что одной из ключевых особенностей данного переговорного процесса является не только согласование условий, но и активное внимание к информационному сопровождению каждого этапа переговоров.

Эксперт отметил, что между сторонами существует глубокое недоверие и страх, что вынуждает их согласовывать, какие темы можно раскрывать, а какие лучше оставить в тайне. Важно обеспечить определённую синхронизацию в процессе взаимодействия, чтобы избежать ненужных конфликтов.

Он привёл пример, пояснив, что, возможно, существует договорённость о том, чтобы скрыть невыполнение Киевом договорённостей. По его мнению, каждая сторона, включая США, при этом может акцентировать внимание на разных аспектах проблемы, но суть остаётся общей: Украина демонстрирует некорректное поведение.

Однако, если информация не просачивается в публичное пространство, это может свидетельствовать о двух вещах. Либо обсуждается нечто столь важное и комплексное, что стороны договорились не раскрывать деталей, либо на самом деле не происходит ничего значимого.

По мнению эксперта, более вероятен второй вариант — отсутствие каких-либо существенных событий. Он подчеркнул, что на фоне множества факторов, препятствующих прогрессу, скорее всего, ничего не движется вперёд.

«Ничего не происходит, потому что слишком много возникает факторов, которые не дают этому произойти. Вот и всё. Не происходит ничего. Куда ни коснись, везде ничего не происходит», - считает Маркелов.

С ним, отчасти, согласен военблогер Юрий Подоляка.