Европейская система безопасности не может быть сформирована без России или против нее. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев в интервью Berliner Zeitung.

По его словам, подобные планы, которые строят некоторые западноевропейские страны, являются «научной фантастикой». Дипломат также отметил, что Россия никогда не угрожала Германии и не несет ответственность за ухудшение отношений между странами.

В Госдуме назвали признак подготовки Европы к войне с Россией

«Нас связывают многовековые культурные и экономические отношения. В России действовали 6,3 тысячи германских компаний, имеющих партнерства во всех сферах. Эти мосты были разрушены не нами. Мы сожалеем о таком развитии событий», — подчеркнул он.

Ранее лидеры консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), сформировавшие правящую коалицию, назвали Россию самой большой угрозой для ФРГ.