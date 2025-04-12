Российский военкор отреагировал на санкции со стороны Зеленского

Санкции президента Украины Владимира Зеленского напоминают выговор душевнобольного человека. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал российский военный корреспондент Александр Сладков, комментируя введенные против него ограничения.

Он отметил, что Украина удивляет своей яростью к окружающим, пожелав стране выздоровления.

«Это все равно, что душевнобольной человек ходит по улице и объявляет каждому встречному выговор с занесением в свою же медицинскую книжку», — сказал военкор.

Зеленский ввел санкции против 18 юридических и 130 физических лиц

Ранее Зеленский ввел санкции против российских СМИ и военкоров. В список попали холдинг «Ньюс Медиа» (Life, Mash, SHOT, Super) и информационное агентство News Front, украинский музыкальный продюсер, основатель группы «Грибы» Юрий Бардаш, телеведушие Арина Шарапова и Алексей Гудошников, а также военкоры Александр Сладков, Станислав Смагин и Андрей Руденко.