Стало известно, кто сопровождал Путина на встрече с посланником Трампа

Помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев сопровождали президента России Владимира Путина на встрече с представителем администрации США. Переговоры состоялись в пятницу в историческом здании Президентской библиотеки Санкт-Петербурга. Об этом сообщают СМИ.

«Владимир Путин провел встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге. В переговорах также приняли участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев», — передают РИА Новости.

Стала известна главная тема переговоров Путина и Уиткоффа

Ранее URA.RU сообщало, что переговоры Уиткоффа с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге могут стать важным шагом к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт. Она отметила, что США видят в этих переговорах возможность для прекращения огня и заключения мирного соглашения.