Самолет спецпосланника Трампа вылетел из Санкт-Петербурга

Согласно данным сервиса Flightradar24, из Санкт-Петербурга вылетел самолет, на борту которого может находиться спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что самолет рейса Gulfstream G650ER вылетел из аэропорта Пулково в 22:59. Действительно ли на нем находится Уиткофф точно неизвестно.

Напомним, что Стив Уиткофф прилетел в Россию для встречи с Путиным утром 11 апреля. Переговоры прошли в здании Президентской библиотеки в Петербурге и продлились около 4,5 часов.

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