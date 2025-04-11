Стала известна главная тема переговоров Путина и Уиткоффа

Lenta.ru

Главной темой переговоров президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом стало урегулирование конфликта на Украине.

Стала известна главная тема переговоров Путина и Уиткоффа
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Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

«Глава Российского государства провел встречу со специальным посланником Президента США Стивеном Уиткоффом. Тема встречи — аспекты украинского урегулирования», — указано в сообщении. Детали встречи не уточняются.

Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург 11 апреля на встречу с Путиным. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что переговоры стали очередным шагом на пути к мирному урегулированию на Украине.

Переговоры Путина и Уиткоффа длились 4,5 часа.

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