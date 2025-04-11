Стала известна главная тема переговоров Путина и Уиткоффа

Главной темой переговоров президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом стало урегулирование конфликта на Украине.

Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

«Глава Российского государства провел встречу со специальным посланником Президента США Стивеном Уиткоффом. Тема встречи — аспекты украинского урегулирования», — указано в сообщении. Детали встречи не уточняются.

Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург 11 апреля на встречу с Путиным. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что переговоры стали очередным шагом на пути к мирному урегулированию на Украине.

Переговоры Путина и Уиткоффа длились 4,5 часа.