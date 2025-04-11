Встреча Путина и Уиткоффа в Петербурге завершилась спустя 4,5 часа
В Санкт-Петербурге завершилась 4,5-часовая встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, прошедшая в здании Президентской библиотеки.
Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа прошла в Санкт-Петербурге и продлилась 4,5 часа, сообщает РИА «Новости».
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф посетил Россию для проведения переговоров по продвижению мирного процесса на Украине.
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Встреча проходила в здании Президентской библиотеки в Петербурге. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате.