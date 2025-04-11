В Кремле оценили возможность разговора Путина и Трампа после встречи с Уиткоффом

У президента России Владимира Путина может состояться телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом по итогам встречи со спецпосланником Стивеном Уиткоффом. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

У него спросили, возможен ли телефонный разговор Путина с Трампом по итогам встречи с Уиткоффом.

«Теоретически возможен», — ответил Песков, добавив, что шансы на это 50 на 50.

Стало известно, что сказал Путин Уиткоффу при встрече

Напомним, что сегодня, 11 апреля, в Санкт-Петербурге в закрытом формате проходит встреча Путина и Уиткоффа. По словам Пескова, на ней обсуждаются аспекты урегулирования конфликта на Украине и возможная встреча лидеров России и США.