Лавров прибыл в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Турцию. Здесь он по приглашению своего турецкого коллеги Хакана Фидана примет участие в проходящем в Анталье дипломатическом форуме.

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Впервые подобный форум, который власти Турции позиционируют как площадку для переговоров представителей стран со всего мира, был организован в 2021 году. Нынешнее мероприятие четвертое по счету (в 2023-м оно было отменено из-за мощного землетрясения, потрясшего Турцию в феврале того года). Москва разделяет мнение Анкары относительно важности форума. Как отмечали неоднократно в МИД РФ, он зарекомендовал себя авторитетной международной площадкой, в рамках которой обсуждаются актуальные вопросы мировой и региональной повестки дня.

Как ожидается, в работе трехдневного форума (11-13 апреля) примут участие более 20 глав государств и правительств, свыше 70 министров, включая более 50 министров иностранных дел, порядка 60 высокопоставленных представителей международных организаций, а также более 4 тысяч гостей, среди которых - эксперты, дипломаты, представители гражданского общества. Запланированы более 50 сессий, на которых будут обсуждаться вопросы, касающиеся различных географических регионов - от Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона до Африки и Латинской Америки. На одной из них выступит и Сергей Лавров.

Кроме того, у российского министра запланирован ряд встреч. Как проинформировали на Смоленской площади, предполагается обсудить ключевые аспекты международной повестки дня, в том числе положение дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Закавказье и в Черноморском регионе, а также актуальные вопросы отношений с отдельными государствами. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, не обойдется и без обсуждения ситуации вокруг Украины, эта тема будет затрагиваться буквально на каждой встрече.