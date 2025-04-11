Стало известно, что сказал Путин Уиткоффу при встрече

Андрей Дуванов

Стало известно, что президент России Владимир Путин сказал спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу при встрече. Об этом сообщает РИА Новости.

Стало известно, что сказал Путин Уиткоффу при встрече
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Встреча Путина и Уиткоффа проходит в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Как сообщает источник, Путин встретил Уиткоффа рукопожатием и приветствием. В свою очередь, спецпосланник президента США Дональда Трампа поблагодарил Путина за уделенное время.

«Welcome», — поприветствовал его Путин.

Спецпосланник Трампа жестом раскрыл свое отношение к Путину

Ранее Стив Уиткофф прилетел в Россию для встречи с Путиным. Как уточнил советник по национальной безопасности США Майк Уолц, на встрече будет поднята тема возвращения заключенного в России американца Марка Фогеля.

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