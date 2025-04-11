Стало известно, что сказал Путин Уиткоффу при встрече

Стало известно, что президент России Владимир Путин сказал спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу при встрече. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча Путина и Уиткоффа проходит в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Как сообщает источник, Путин встретил Уиткоффа рукопожатием и приветствием. В свою очередь, спецпосланник президента США Дональда Трампа поблагодарил Путина за уделенное время.

«Welcome», — поприветствовал его Путин.

Спецпосланник Трампа жестом раскрыл свое отношение к Путину

Ранее Стив Уиткофф прилетел в Россию для встречи с Путиным. Как уточнил советник по национальной безопасности США Майк Уолц, на встрече будет поднята тема возвращения заключенного в России американца Марка Фогеля.