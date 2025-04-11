Спецпосланник Трампа жестом раскрыл свое отношение к Путину

Жест специального посланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа выдал его добросердечное отношение к президенту России Владимиру Путину, рассказала специалист по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

Так в беседе с «Лентой.ру» эксперт высказалась об опубликованном в сети видео, где американский политик перед рукопожатием с российским президентом прикладывает руку к сердцу.

«Правил таких в этикете, естественно, нет. Рукопожатие — оно и есть рукопожатие. Все остальные телодвижения лишь раскрывают личность для нас, для окружающих. Тело выдает нас с головой. Иной раз оно бывает предателем. Иной раз оно помогает определенным образом. Но надо всегда помнить, что как бы мы в голове ни держали, что надо сделать то-то и то-то, тело всегда выдаст наш истинные намерения. Что в данном случае, собственно говоря, и произошло», — рассказала Николаева. «Истинные отношения господина Уиткоффа к нашему президенту очень добросердечные», — рассказала Татьяна Николаева специалист по этикету и деловому протоколу.

Ранее в Санкт-Петербурге начались переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. Видео встречи политиков опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

В Кремле раскрыли подробности о переговорах Путина и Уиткоффа

Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург утром 11 апреля.