В Кремле раскрыли подробности о переговорах Путина и Уиткоффа

Беседа президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом проходит в закрытом режиме, несмотря на опубликованные кадры приветствия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По просьбе журналиста ВГТРК Павла Зарубина он прокомментировал тот факт, что впервые Кремль распространил кадры общения Путина и Уиткоффа - на видео попали первые секунды.

"Встречи, собственно, не были секретами. Это третий приезд Уиткоффа в нашу страну. Два раза он приезжал в Москву, сегодня - в Санкт-Петербург. Это нормально - показать первое рукопожатие. Все-таки уже не первый раз встречаются. Но сами переговоры - это закрытый процесс", - указал Песков.

Он добавил, что после приветствия в присутствии СМИ Путин и Уиткофф сразу проследовали на переговоры.

Встреча Путина и Уиткоффа началась в Петербурге

На опубликованных Кремлем кадрах видно, как Уиткофф тепло поприветствовал Путина еще издали, приложив ладонь к сердцу. Когда президент РФ подошел, они обменялись длительным, более чем 10-секундным рукопожатием и сразу перекинулись несколькими репликами без переводчиков.