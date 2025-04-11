Целью британского военного контингента на Украине является контроль над ресурсами. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко, его слова приводит РИА Новости.

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По его словам, инициативы Лондона на данный момент остаются на уровне разговоров, а не конкретных действий.

«В то же время обсуждение ими размещения контингента на территории Украины иначе как продолжением колониальной политики назвать нельзя. Ее главная цель – установление контроля над оставшимися ресурсами, что не имеет ничего общего с миротворческой миссией», — пояснил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что Запад заявлениями об отправке солдат на Украину заменяют действия по установлению мира. Также он счет подобные высказывания провокационными.

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на источники сообщило, что в Великобритании допустили отправку военных на Украину на пять лет. Уточняется, что за этот срок солдаты королевства смогут подготовить украинских военных, а также дать им время на восстановление и передышку.