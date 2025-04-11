Депутат Чепа: Трампу следует жестче реагировать на нарушения Украины

Президенту США Дональду Трампу, призвавшему Россию «начать действовать» для урегулирования конфликта на Украине, следует жёстче реагировать на нарушения со стороны Киева.

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Так на заявление американского лидера отреагировал первый зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

В беседе с «Лентой.Ру» он отметил, что Россия всегда проявляла готовность урегулировать конфликт на Украине, однако ситуацию осложняют постоянные нарушения со стороны Киева. Парламентарий подчеркнул, что шаги в этом направлении должны предприниматься с двух сторон.

«Если с одной стороны будут действовать, то эта страна будет обязательно проигрывать, мы не можем это допускать в сегодняшней ситуации...», — сказал парламентарий, добавив, что американцам нужно выстроить систему контроля за действиями сторон.

Ранее Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social, что России «нужно начать действовать» для урегулирования на Украине.