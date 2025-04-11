Депутат Чепа: Трампу следует жестче реагировать на нарушения Украины

Депутат Чепа: Трампу следует жёстче реагировать на нарушения Украины
Президенту США Дональду Трампу, призвавшему Россию «начать действовать» для урегулирования конфликта на Украине, следует жёстче реагировать на нарушения со стороны Киева.
Так на заявление американского лидера отреагировал первый зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.
В беседе с «Лентой.Ру» он отметил, что Россия всегда проявляла готовность урегулировать конфликт на Украине, однако ситуацию осложняют постоянные нарушения со стороны Киева. Парламентарий подчеркнул, что шаги в этом направлении должны предприниматься с двух сторон.
«Если с одной стороны будут действовать, то эта страна будет обязательно проигрывать, мы не можем это допускать в сегодняшней ситуации...», — сказал парламентарий, добавив, что американцам нужно выстроить систему контроля за действиями сторон.
Ранее Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social, что России «нужно начать действовать» для урегулирования на Украине.