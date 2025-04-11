В Совфеде объяснили необходимость встречи Путина со спецпосланником Трампа

Встреча президента России Владимира Путина и специального посланника главы Белого дома Дональда Трампа Стивена Уиткоффа поможет наладить отношения Москвы и Вашингтона, заявил NEWS.ru член Совета Федерации Андрей Климов. По его словам, взаимодействие США с РФ резко отличается от взаимодействия с другими странами.

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Все идет своим чередом. Не надо делать сенсаций из каждого мероприятия, которые необходимы для того, чтобы установить более тесный контакт. США и Россия контактируют, и эти контакты резко отличаются от того, как контактируют Соединенные Штаты со многими другими странами. Мне кажется, что контакты в Соединенных Штатах Америки идут в плоскости разумного взаимодействия сторон, — сказал Климов.

Ранее стало известно, что Путин встретится с Уиткоффом 11 апреля. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, одной из тем беседы будет вопрос урегулирования конфликта на Украине.

Политолог Сергей Марков ранее заявил, что Уиткофф на встрече с Путиным обсудит украинский кризис и Иран. По его словам, на следующий день у специального посланника Трампа запланирована встреча в Омане. Политолог уточнил, что Уиткофф проведет переговоры с главой МИД Ирана.