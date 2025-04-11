Патрушев отреагировал на решение Эстонии атаковать подозрительные суда

Председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев назвал отвратительным решение Эстонии атаковать вызывающие подозрения суда.

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Его слова приводит РИА Новости.

«Надо думать, как противодействовать этому делу. Но сама Эстония не может это реализовать. Значит, за ними кто-то стоит. Надо понять, получить более подробную информацию, как противодействовать этому», — добавил он.

Патрушев уточнил, что эта тема не будет обсуждаться на совещании по развитию ВМФ России, проводимое президентом Владимиром Путиным.

В Эстонии приняли закон о праве топить «подозрительные суда»

Ранее парламент Эстонии принял законопроект о праве топить «опасные и подозрительные суда». Мера коснется судов, которые отказываются подчиняться приказам. Председатель парламентской комиссии по обороне Калев Стойческу заявлял, что перед затоплением экипаж подозрительного судна эвакуируют.