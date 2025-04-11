Именитый эрудит Анатолий Вассерман – уроженец Одессы. Он пристально следит за событиями, происходящими в городе.

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Как и тысячи других одесситов, Вассерман верит: Одесса снова станет частью Россию. О том, как это может произойти, Анатолий Александрович рассказал корреспондентам «МК».

- В ходе мирных переговоров вероятность того, что Одесса станет частью России, на мой взгляд, крайне мала, - говорит Анатолий Александрович. – А в ходе продолжающейся специальной военной операции - шансы очень высоки. - Я опираюсь на знания, - продолжает Вассерман. – На Украине сейчас пытаются осуществить старую польскую фальшивку «Украина – не Россия». Исторический опыт показывает, что эта концепция неизбежно оборачивается террором против русского большинства жителей тех земель, в которых ее стараются воплощать. А посему нам рано или поздно ее необходимо официально признать террористической и полностью отменить все на нее опирающееся. В том числе и независимость Украины от остальной России. И чем раньше это будет сделано, тем меньше будет жертв террора. Для начала мы – Россия - должны сами это признать, а потом и остальной мир подтянется.

Вассерман вспоминает опыт Великой Отечественной войны. Тогда ожесточенных боев в самом городе удалось избежать. Советские войска освобождали Одессу, заходя в тыл.

- Боясь попасть в окружении, немцы с румынами сами сбежали, - продолжает Вассерман. – Они сбежали утром, а уже после обеда в город зашла наша армия. И первое, что они увидели, - повешенные на фонарях несколько сотен пособников оккупантов, которые не успели сбежать.

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Вассерман говорит, что о том, какая сейчас обстановка в Одессе, он узнает из Интернета. Отношений с близкими, друзьями и родственниками он не поддерживает. Их контакты прекратились после начала СВО. Вассерман сделал это намеренно, чтобы не подвергать опасности их жизни.

Между тем в социальных сетях местные жители все чаще открыто пишут о том, что устали терпеть беспредел со стороны украинской хунты.