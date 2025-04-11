В Кремле раскрыли подробности о встрече Путина с Уиткоффом

Президент России Владимир Путин проведет сегодня встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, в ходе которой будет обсуждаться урегулирование ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпосланник президента США намерен 11 апреля встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Позднее стало известно, что самолет Уиткоффа приземлился в Санкт-Петербурге.

По словам официального представителя Кремля, президент России Владимир Путин встретится сегодня со спецпосланником американского лидера и обсудит с ним «различные аспекты украинского урегулирования».

«Аспектов много, субстанция очень сложная. Поэтому разговоры, как правило, получаются достаточно долгими. Это очень хорошая возможность для нас через Уиткоффа передать основные элементы позиции России, основные озабоченности России, которые потом станут известны президенту Трампу», - пояснил Песков.

При этом пресс-секретарь президента России подчеркнул, что фиксированного тайминга у беседы не будет, пишет РИА Новости.

«Час-два-три - столько, сколько нужно президенту», - пояснил Песков.

Уиткофф привез в Россию требование Трампа о перемирии

Стив Уиткофф рассказал ранее в интервью журналисту Такеру Карлсону, что Россия и США ведут «очень позитивное» обсуждение вопроса новых российских регионов. Он отметил, что эти регионы - русскоязычные, там прошли референдумы, и большинство населения хочет быть в составе РФ.