Стало известно, где остановится Стивен Уиткофф в Санкт-Петербурге

Кортеж спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа остановился возле «Гранд Отеля Европа» на Михайловской улице в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru. Предполагается, что американский высокопоставленный чиновник прибыл в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что сегодня российский лидер планирует работать в Санкт-Петербурге. По его словам, верховный главнокомандующий проведет совещание, посвященное развитию военно-морского флота. О планах встретиться с Уиткоффом официальных сообщений не поступало.

Названа вероятная цель визита Уиткоффа в Россию

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в день прилета спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа перекрыли Невский проспект. Движение ограничили в части от Садовой улицы до Дворцовой набережной, кроме того, закрыли и Дворцовый мост.