Дмитриев встретился с Уиткоффом в Петербурге

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился в Санкт-Петербурге со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом пишет ТАСС.

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По данным агентства, встреча прошла в гостинице «Гранд Европа».

«Глава РФПИ со специальным посланником президента США уехали в кортеже от гостиницы», - отмечает издание.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпосланник президента США намерен 11 апреля встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Позднее стало известно, что самолет Уиткоффа приземлился в Санкт-Петербурге.

В Кремле подтвердили, что специальный посланник президента США прибыл в Россию, и пообещали своевременно дать информацию, если президент России встретится со Стивеном Уиткоффом.