Дмитриев встретился с Уиткоффом в Петербурге
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился в Санкт-Петербурге со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, встреча прошла в гостинице «Гранд Европа».
«Глава РФПИ со специальным посланником президента США уехали в кортеже от гостиницы», - отмечает издание.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпосланник президента США намерен 11 апреля встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Позднее стало известно, что самолет Уиткоффа приземлился в Санкт-Петербурге.
В Кремле подтвердили, что специальный посланник президента США прибыл в Россию, и пообещали своевременно дать информацию, если президент России встретится со Стивеном Уиткоффом.