В МИД России рассказали, почему Украина продолжает бить по энергообъектам

Украина не соблюдает режим моратория на удары по энергообъектам по двум возможным причинам: либо такой приказ не отдавался, либо он не выполняется. Об этом РИА Новости заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

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«Это может происходить по двум причинам. Либо приказ прекратить обстрелы в Киеве не отдавался, либо он не выполняется», — подчеркнул он.

11 апреля в пресс-службе Минобороны РФ сообщали, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили пять атак на российские энергообъекты.

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По данным оборонного ведомства, в Брянской области украинские войска атаковали энергообъект «Хвощевская» филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». В результате была отключена высоковольтная линия, оставившая часть жителей Севского района без электричества.

В Минобороны добавили, что также ВСУ атаковали энергообъект «Мокрушино» филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго» в Курской области. Из-за обстрела была разрушена комплектная трансформаторная подстанция, в результате чего жители Беловского района остались без света.

По информации министерства, еще два обстрела произошло в Луганской народной республике (ЛНР). Там украинские войска атаковали здание Троицкого участка Сватовского РЭС и электроподстанцию «Рубежная» ГУП ЛНР «РСК». Из-за этого здание склада компании было разрушено, а один человек получил осколочные ранения.