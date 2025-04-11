Захарова отреагировала на признание Блинкена о Зеленском

США не скрывают, что использовали Владимира Зеленского при заключении сделки по украинским полезным ископаемым. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на слова бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена. Он подтвердил, что Зеленский сам предлагал полезные ископаемые Украины американцам в обмен на военную помощь с их стороны.

«С какой же брезгливостью относятся к Зеленскому его кураторы. Даже не считают нужным это скрывать. Купили его с потрохами, использовали, а теперь об него же вытирают грязные и окровавленные руки», — написала Захарова.

Напомним, что прошлый вариант сделки по редкоземельным металлам был готов к подписанию, однако оно сорвалось в конце февраля. Тогда Владимир Зеленский устроил перепалку с американским президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом. В результате украинского политика попросили удалиться из Белого дома.

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Новый проект документа обязывает Киев компенсировать военную и иную помощь на сумму свыше 120 млрд долларов. Также США получат контроль над создаваемым для восстановления Украины инвестиционным фондом, куда пойдут отчисления от доходов Киева за счет выдачи лицензий и ренты в сфере добычи ископаемых.