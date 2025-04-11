В России отреагировали на тайный визит принца Гарри на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский хочет показать президенту США Дональду Трампу свою близость с Великобританией, убежден первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на тайный визит младшего сына короля Великобритании Карла III, принца Гарри, на Украину.

© Lenta.ru

«Великобритания ведет абсолютно свою игру с Соединенными Штатами, как и всегда. Спецслужбы тоже ведут свою игру. Они имеют большое влияние на Зеленского и его окружение. В том числе они активно воздействуют на Залужного, являющимся послом Украины в Великобритании. Я думаю, что Зеленский хочет показать Трампу свою близость с Великобританией», — рассказал Чепа.

Ранее британское издание The Telegraph сообщило, что принц Гарри тайно посетил Украину. Визит члена британской королевской семьи во Львов заранее не анонсировался.

По данным газеты, младший сын короля Великобритании Карла III отправился в Superhumans Centre, львовскую клинику, для встречи с военными, пострадавшими в результате боевых действий. Отмечается, что герцог Сассекский посетил госпитал в сопровождении четырех ветеранов.