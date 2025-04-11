Кремль анонсировал совещание Путина по вопросам развития ВМФ

Президент России Владимир Путин в пятницу, 11 апреля, проведет совещание по вопросам развития Военно-морского флота (ВМФ). Его анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Сегодня будет совещание по вопросам развития Военно-морского флота Российской Федерации, чрезвычайно важное», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Он не уточнил, где будет и в каком формате будет проходить это совещание.

Известно, что 11 апреля у Путина запланирована региональная поездка. Песков также не уточнял, какой субъект посетит президент, однако пообещал своевременно обо всем информировать.