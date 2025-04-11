В Кремле ответили на вопрос о визите Уиткоффа в Россию

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф действительно прилетел в Россию. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что спецпосланник президента США вылетел в Россию и намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным 11 апреля. Позднее стало известно, что самолет того же типа, которым пользуется Стив Уиткофф, приземлился в Санкт-Петербурге.

В Кремле подтвердили, что спецпосланник президента США уже в России.

«Да, я подтверждаю, он действительно прилетел», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также пообещал своевременно дать информацию, если президент РФ Владимир Путин встретится со Стивеном Уиткоффом.