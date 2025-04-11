Лавров: у США есть желание вникнуть в первопричины конфликта на Украине

У США, в отличие от стран Европы, есть желание вникнуть в первопричины конфликта на Украине, отметил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-подхода в рамках рабочего визита в Казахстан.

«Мы видим, что в отличие от Европы...которая полностью игнорирует первопричины нынешней ситуации, в Соединённых Штатах есть желание вникнуть в суть проблемы», — подчеркнул Лавров.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что надеется «относительно скоро» заключить мирное соглашение с российской и украинской сторонами.