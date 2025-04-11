Лавров похвалил США за позицию в вопросе Украины

США, в отличие от Европы, хотят вникнуть в первопричины конфликта на Украине. Об этом заявил глава министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Такое заявление глава МИД РФ сделал по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран - участниц СНГ.

«Мы видим, что, в отличие от Европы, которая, я сюда включаю и Британию, полностью игнорирует первопричины нынешней ситуации, в Соединенных Штатах есть желание вникнуть в суть проблемы», - заметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом «становится ближе» к окончанию украинского кризиса, проводя встречи с представителями Москвы и Киева. При этом американский лидер также подчеркнул, что он «не в восторге» от того, что в рамках конфликта продолжаются взаимные обстрелы. Он назвал их «ужасной вещью».

При этом на фоне переговоров о прекращении огня, которые ведут Россия, США и Украина, группа стран во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Британии Киром Стармером предложила разместить на Украине европейские силы. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз сохранит санкции против России.