Константинов: рассчитывать на быстрое завершение украинского конфликта не стоит

Газета.Ru

Рассчитывать на быстрое завершение конфликта на Украине не стоит. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

В Крыму высказались о сроках окончания конфликта на Украине
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«Слово «быстро» не подходит для решения украинского кризиса. Как говорили классики, быстро только кошки родятся. Украинский конфликт сложный. И если он завершится в течение, скажем, текущего года, это уже можно будет считать его быстрым завершением», — заявил он.

По словам спикера парламента Крыма, за день урегулировать подобный конфликт невозможно. Он добавил, что если конфликт решится в ближайшие месяцы, то в историческом контексте это будет быстрым завершением. Константинов подчеркнул, что некоторые конфликты решаются не годами, а столетиями и тысячелетиями.

До этого директор Центра социального проектирования «Платформа», социолог Алексей Фирсов рассказал, что на нормализацию отношений России и Украины уйдет минимум 10 лет. По его словам, в российско-украинском конфликте есть черты гражданской войны из-за культурной и языковой близости.

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