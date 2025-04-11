Переговоры среди стран Европы о миротворческой миссии на Украине на деле являются подготовкой интервенции в эту страну. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук, передает РИА Новости.

«Переговоры о формировании так называемых гарантийных сил, которые в настоящее время ведутся «коалицией желающих» во главе с Францией и Британией, на самом деле являются подготовкой иностранной интервенции», - обратил внимание он.

При этом сообщалось, что лишь шесть стран из 30 участников так называемой коалиции желающих подтвердили готовность отправить своих военных на Украину. Среди них — Великобритания, Франция и страны Прибалтики. Остальные усомнились в реалистичности миссии без поддержки со стороны США. Члены международного объединения разошлись во мнениях о том, что именно предстоит делать в случае ввода войск на Украину.