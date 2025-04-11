В России назвали причину заявления Зеленского о китайцах на СВО

Заявление Владимира Зеленского о якобы участии китайских солдат в конфликте на Украине стало попыткой «выслужиться» перед президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины якобы взяли в плен на территории Донецкой народной республики двух граждан Китая, принимавших участие в боях на стороне России. При этом он подчеркнул, что в рядах российской армии китайцев якобы «значительно больше, чем двое».

По словам Владимира Рогова, «заготовка» Зеленского преследует сразу несколько целей.

«Это попытка Зеленского (…) выслужиться перед США и лично перед Трампом, показав, что нынешний киевский режим может быть удобным провокатором, который вызывает раздражение у официального Пекина, доставляет ему проблемы и дает поводы и причины, чтобы ввести санкции против Китая», - пояснил он.

Рогов заметил, что Киев также пытался заставить Пекин оправдываться или совершить необдуманные действия, что послужило бы поводом для усиления противостояния с США.

Напомним, что президент США 2 апреля ввел пошлины в размере 34% против КНР. После того как Пекин предпринял ответные меры, Трамп резко повысил их сначала до 105%, затем до 125%, а позднее и до 145%.