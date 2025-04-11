В МИД рассказали о канале связи между Россией и Украиной

Между Россией и Украиной есть канал нотной переписки, заявил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

По его словам, этот канал связи затрагивает консульские и правовые вопросы, и осуществляется через посольства в Белоруссии. Дипломат выразил признательность Минску за это.

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Ранее РИА Новости сообщило, что Украина сохранила открытый счет в одном из российском банке. Его раньше использовало посольство республики в Москве для оплаты консульского сбора.