В МИД России назвали недопустимым новое псевдомиротворчество ОБСЕ на Украине
Повторение негативного опыта Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине в 2014—2022 годах для России недопустимо, заявил директор второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук.
«Повторение подобного псевдомиротворчества недопустимо, равно как и иностранная интервенция под мирогарантийными флагами», — цитирует его РИА Новости.
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Полищук напомнил, что в рамках Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ её сотрудники вместо наблюдения за выполнением Минских соглашений занимались подтасовкой докладов в пользу Киева и разведывательной деятельностью против ДНР и ЛНР.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что в Евросоюзе и НАТО обсуждают форматы возможной отправки войск на Украину после перемирия.
Журнал Politico также писал, что Украина предоставила западным странам «список желаний» по размещению на своей территории так называемых миротворческих сил.