Посольство РФ ответила на проблемы русских при въезде в Эквадор

Посольство Российской Федерации потребовало от МИД Эквадора отменить запреты на въезд граждан РФ в латиноамериканскую страну. Об этом в беседе с РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан. По его словам, российские дипломаты провели разговор с главой эквадорского МИД Габриэлой Соммерфельд, в ходе которого она пообещала срочно разобраться в ситуации.

Во время беседы она подчеркнула, что такие действия не должны предприниматься в отношении дружественной России, заявил Спринчан.

"Мы потребовали отменить запреты на въезд для россиян, поскольку существует соглашение между Россией и Эквадором, разрешающее безвизовый въезд на срок до 90 дней. Эти запреты на въезд без объяснений конкретных претензий к туристам являются незаконными", - сказал он.

По словам посла, всего в Эквадор за последние дни не были допущены шестеро российских граждан.

"Все они не имели возможности написать нам какие-либо заявления, россияне находились в помещениях миграционной службы. Посольство со всеми из них поддерживало связь по телефону. Еще двум россиянам после вмешательства посольства и почетного консульства России в городе Гуаякиль был разрешен въезд в страну", - добавил Спринчан.

10 апреля РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что ряд граждан РФ столкнулись с проблемами при въезде в Эквадор. По информации источника, россиян отправляли на дополнительные собеседования или отказывали во въезде в эту страну.

Ранее сообщалось, что российские соотечественники в Аргентине переживают из-за своего неясного статуса.