НАТО и ЕС запутались, кого надо остановить, Россию или Китай

Глава европейской дипломатии Кая Каллас и генсек НАТО Марк Рютте запутались, рассуждая о том, кого же Западу нужно "остановить" в первую очередь - Россию или Китай. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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"Порой мы наблюдаем значительные расхождения между НАТО и Евросоюзом", - написал российский дипломат в своем Telеgram-канале.

В качестве примера он привел заявление Рютте о том, что если Запад остановит Россию на Украине, то остановит Китай применительно к Тайваню.

Однако, продолжил Ульянов, Каллас, вероятно, пропустила данное заявление главы НАТО, так как настаивает на прямо противоположном: если Запад остановит Китай, который поддерживает Москву, то остановит Россию.

"Что-то они совсем запутались. Кто из них прав и кто ошибается?", - поинтересовался дипломат.

А если говорить серьезно, добавил постпред РФ, то оба этих персонажа явно испытывают дефицит мало-мальски серьезного анализа.