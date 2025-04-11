Президент России Владимир Путин отправится в региональную поездку.

Мероприятие анонсировал Кремль, однако конкретное направление поездки главы государства пока остается неизвестным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что информация будет появляться по мере поступления.

Президент уделяет особое внимание региональному развитию: буквально каждую неделю Путин проводит рабочие встречи с руководителями субъектов Федерации, знакомится с докладами о ситуации в регионах. Важную часть рабочего графика главы государства занимают и поездки по стране, в ходе которых Путин непосредственно знакомится с ситуацией на местах.

С начала года у главы государства прошло по меньшей мере четыре поездки по России - по преимуществу в северо-западные регионы. 27 января и 19 февраля Путин посещал Санкт-Петербург, 28 января - Самарскую область, а 27 марта - принимал участие в международном форуме "Арктика - территория диалога" в Мурманске.