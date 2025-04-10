Раскрыта ошибка США в риторике по Украине
Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал риторику США в отношении роли Украины в конфликте с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Сенатор раскрыл ошибку США в риторике по Украине и подчеркнул, что Вашингтон забывает о бездействии Киева в области мирного урегулирования.
«И когда госсекретарь [США Марко] Рубио делает вид, будто Вашингтон только и ждет шагов от Москвы, которые должны, дескать, показать, заинтересована ли она в мире, он забывает, что Украина не сделала для урегулирования ровным счетом ничего. И делать, судя по всему, не собирается», — подчеркнул он.