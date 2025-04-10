Медведев обозначил связанную с мигрантами проблему после ужесточения экзамена

Замглавы Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что в сфере проверки знания русского языка мигрантами выявлены многочисленные нарушения. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время заседания межведомственной комиссии по совершенствованию государственной миграционной политики. По словам Медведева, итоги проверок показали значительное число «злоупотреблений» в этой сфере, а результат сдачи экзамена мигрантами зачастую не отражает их реальные знания.

«Так, скажем аккуратно, иногда владельцы подобных сертификатов вообще с трудом понимают русскую речь и не могут изъясняться», — заявил он.

Медведев также добавил, что наличие в России мигрантов с неснятой или непогашенной судимостью представляет опасность. Такие приезжие, по его мнению, не должны получать разрешение на проживание в России.

«Рассмотрим дополнительные меры, которые позволят выявлять мигрантов с неснятой или непогашенной судимостью. Такие люди представляют значительную угрозу безопасности нашего государства. Согласно действующим правилам, они не должны получать разрешение на временное проживание, вид на жительство, тем более гражданство», — добавил Медведев.

Ранее Медведев призвал Трампа наказать украинских заказчиков покушения на него.