Медведев: в сфере проверки знания русского языка мигрантами найдены нарушения

Андрей Дуванов

Замглавы Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что в сфере проверки знания русского языка мигрантами выявлены многочисленные нарушения. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев обозначил связанную с мигрантами проблему после ужесточения экзамена
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Такое заявление он сделал во время заседания межведомственной комиссии по совершенствованию государственной миграционной политики. По словам Медведева, итоги проверок показали значительное число «злоупотреблений» в этой сфере, а результат сдачи экзамена мигрантами зачастую не отражает их реальные знания.

«Так, скажем аккуратно, иногда владельцы подобных сертификатов вообще с трудом понимают русскую речь и не могут изъясняться», — заявил он.

Медведев также добавил, что наличие в России мигрантов с неснятой или непогашенной судимостью представляет опасность. Такие приезжие, по его мнению, не должны получать разрешение на проживание в России.

«Рассмотрим дополнительные меры, которые позволят выявлять мигрантов с неснятой или непогашенной судимостью. Такие люди представляют значительную угрозу безопасности нашего государства. Согласно действующим правилам, они не должны получать разрешение на временное проживание, вид на жительство, тем более гражданство», — добавил Медведев.

Ранее Медведев призвал Трампа наказать украинских заказчиков покушения на него.

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