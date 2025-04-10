Раскрыты итоги переговоров России и США

Делегации России и США констатировали необходимость безотлагательно устранить «раздражители», доставшиеся от администрации предыдущего американского президента Джо Байдена, рассказал глава делегации России на консультациях с США по проблемам работы посольств Александр Дарчиев. Об этом пишет ТАСС.

В четверг, 10 апреля, в Стамбуле прошла встреча российской и американской контактных групп.

«Главы делегаций констатировали наличие серьезных «раздражителей», доставшихся в наследство от прежней американской администрации, которые необходимо безотлагательно устранить для укрепления доверия и восстановления полноценных межгосударственных связей», — отметил Дарчиев.

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По словам дипломата, расширению деловых связей между странами способствовало бы возобновление прямого авиасообщения. Также, добавил он, стороны обменялись нотами с гарантиями по обслуживанию дипмиссий.

Ранее в Госдепе США сообщили, что переговоры российской и американской делегаций в Стамбуле прошли в «конструктивном ключе».

В пресс-службе ведомства пояснили, что заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер и Дарчиев обсудили возможность проведения в случае необходимости новой встречи по вопросам работы дипмиссий в ближайшее время.