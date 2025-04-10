В Госдуме ответили на вопрос о сценарии возможного конфликта НАТО с Россией

Конфликт с НАТО, если он и произойдет, будет развиваться иначе, чем СВО, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду!» Сергей Миронов, комментируя NEWS.ru строительство линии обороны прибалтийскими странами. По его словам, никакие укрепления не помогут от стратегических сил сдерживания ВС РФ.

Я уверен, что реальный вооруженный конфликт с НАТО, если он, не дай бог, случится, будет развиваться совсем не так, как специальная военная операция. Напомню, у России есть стратегические силы сдерживания, которые сегодня предотвращают такой конфликт. Если же кто-то на Западе рискнет нанести нам поражение на поле боя и поставить под угрозу территориальную целостность и суверенитет нашей страны, то мы ответим решительно и молниеносно. Никакие линии обороны тут не помогут, так что пусть не дурят людям головы и думают о том, как избежать войны с Россией, а не как подготовиться к ней, — заявил Миронов.

По его словам, Эстония, Латвия и Литва начали строить так называемую 1000-километровую балтийскую линию обороны, чтобы бороться с «российским вторжением», как они говорят, «с первого метра». Но на самом деле этот проект — часть огромной аферы современных европейских элит по выкачиванию денег из кармана европейских обывателей. Другой ее смысл — сохранить власть за счет русофобии и постоянного запугивания избирателей мнимой российской угрозой.

Смешно, как эти «прибалтийские тигры», а по сути — облезлые коты — ощетиниваются, — резюмировал он.

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новость от 24 января 2024 года

Эстония, Латвия и Литва планируют создать «линию обороны» на восточной границе. Эстония готова построить примерно 600 специальных бетонных бункеров. Каждый из них рассчитан на 10 человек. Возведение защитных сооружений обойдется Таллину примерно в €60 млн и начнется уже в следующем году.

Латвия, Литва и Эстония договорились создать «линию обороны» на восточных границах, в том числе на границе с Россией, пишет Postimees.

Таллин планирует построить укрепления примерно из 600 бетонных бункеров, большинство из них хотят разместить в эстонском регионе Ида-Вирумаа и на юго-востоке прибалтийской страны. Некоторые также установят у Чудского озера. Такие бункеры должны выдерживать прямое попадание снаряда калибра 152 мм.

Каждая из построек рассчитана на десять человек. Размер бункера — 30-35 квадратных метров, в каждом есть спальные места.

На каком расстоянии от границы будут построены бетонные бункеры, пока не определено. Установка укреплений должна начаться в первой половине следующего года.

Ожидается, что строительство бункеров обойдется примерно в €60 млн.

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новость от 24 января 2024 года

Строительство балтийской линии обороны на границе с Россией и Белоруссией займет следующее десятилетие. Такой срок возведения оборонительных сооружений назвал министр обороны Латвии Андрис Спрудс в беседе с журналистами, передает LSM.lv.

«Речь идет о значительных суммах. План рассчитан на несколько лет вперед, где конкретные мероприятия распределены в зависимости от того, как идет реализация плана. В целом мы говорим о десятилетии строительства и укрепления [линии обороны]», — объяснил Спрудс.

Он добавил, что соглашение стран Прибалтики не подразумевает, что все государства начнут и завершат строительство линии синхронно в течение одного дня. Кроме того, правительству Латвии предстоит согласовать возведение оборонительных сооружений с другими национальными проектами.

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новость от 4 апреля 2025 года

Причиной выхода Хельсинки из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин может указывать на желание финских властей создать систему минных заграждений на границе с Россией. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал заведующий кафедрой Европейских исследований Факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Худолей.

«В этом случае на границе России и Финляндии может появиться линия минных полей», — объяснил политолог.

Худолей также заметил, что финские власти также планируют дальнейшее увеличение оборонного бюджета. По его словам, такие меры встретят поддержку населения.

Ранее Финляндия объявила о скором выходе из Оттавской конвенции. Как указал финский премьер Петтери Орто, целями внешней политики Хельсинки являются «обеспечение независимости и территориальной целостности Финляндии, предотвращение втягивания Финляндии в военный конфликт и обеспечение безопасности и благополучия финнов».

18 марта о выходе из Оттавской конвенции объявили Литва, Латвия и Эстония. В Министерстве обороны Литвы заявили о «военной угрозе» странам Балтии со стороны Белоруссии и России. О своем выходе из Оттавской конвенции также объявила соседняя с Литвой Польша.

новость от 9 апреля 2025 года

Любое иностранное присутствие на Украине независимо от флага будет рассматриваться Россией как угроза и может привести к прямому столкновению с НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, такое развитие событий на Украине несет риск прямого боестолкновения участников подобных миссий от отдельных членов НАТО, а значит, и всего альянса с Россией.

Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что Киев ждет от своих европейских союзников конкретных шагов по отправке их войск. Она подчеркнула, что это будет означать вступление в конфликт стран, разместивших контингент на украинской территории.

Ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи причислил ядерный арсенал и численность войск к стратегическим преимуществам России. Он отметил, что усиление Российской армии будет являться вызовом для НАТО.

новость от 10 апреля 2025 года

Военно-воздушные силы НАТО в рамках учений Ramstein Flag отрабатывают сценарий нападения России на страны военного блока. Об этом пишет немецкое агентство DPA.

Отмечается, что в учениях будет задействовано 90 самолетов, а также беспилотники и вертолеты. Учения проходят с 31 марта, силы альянса уже провели маневры по отражению воздушных атак и ликвидации систем ПВО противника.

Теперь силы НАТО у побережья Нидерландов отработают «возможности поддержки сухопутных сил при чрезвычайной ситуации в ходе обороны против вторгшегося противника». Как сообщает DPA, речь идет о сценарии нападения России. Маневры являются сигналом для Москвы, говорится в тексте.

Мы надеемся, что подобные учения будут сдерживать противника», — заявил агентству командующий ВВС альянса, генерал США Джеймса Хекера.

До этого сообщалось, что немецкий бундесвер проведет в сентябре массовые военные учения для отработки сценария «нападения России». В учениях также будут задействованы солдаты стран НАТО, всего готовиться к «российскому нападению» могут до 800 тысяч военных.

новость от 17 марта 2025 года

Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что размещение британских «миротворцев» на Украине может стать катализатором прямого военного столкновения между Россией и НАТО.

Его заявление прозвучало на фоне сообщений газеты The Times о планах премьер-министра Великобритании Кира Стармера отправить до 10 тысяч военнослужащих в рамках миротворческой миссии на украинскую территорию.

Дандыкин подчеркнул, что российская сторона уже неоднократно заявляла о недопустимости размещения войск НАТО на Украине, и будет рассматривать их как полноценных участников конфликта.

«Это вмешательство военного блока НАТО в украинский кризис на стороне киевского режима, что фактически означает начало войны между Альянсом и Россией», – отметил эксперт.

По его словам, предполагается, что западные «миротворцы» могут быть размещены в ключевых украинских городах, прежде всего это Львов, Одесса и Киев. Дандыкин также добавил, что российская армия не будет делать исключений для иностранных войск и продолжит наносить удары по военным объектам ВСУ, несмотря на присутствие контингента НАТО.

«Если Запад решит разместить свои войска в этих городах, российская сторона не даст им гарантий безопасности. Эти места являются ключевыми транспортными узлами для поставок оружия и хранения военной техники», – резюмировал эксперт в интервью Инфо24.

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