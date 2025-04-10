Госдепартамент оценил переговоры с Россией в Стамбуле

Переговоры российской и американской делегаций в Стамбуле прошли в «конструктивном ключе», рассказали в Госдепе США. Стороны обсудили возможности банковского обслуживания работы диппредставительств, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В пресс-службе пояснили, что заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер и посол России в США Александр Дарчиев также обсудили возможность проведения в случае необходимости новой встречи по вопросам работы дипмиссий в ближайшее время.

Названа причина отказа России и США от заявлений после консультаций в Стамбуле

«Сроки и место [ее проведения], а также состав участников будут определены позднее», — отметили в Госдепе.

В ведомстве заметили, что нынешний раунд консультаций продемонстрировал сохранение сторонами «конструктивного подхода».

Американская сторона на встрече, заметили в пресс-службе, выразила озабоченность относительно невозможности трудоустройства местного персонала, что является основным препятствием для поддержания стабильного и устойчивого уровня штата в посольстве США в Москве.