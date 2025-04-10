Жога вошел в комиссию Госсовета по поддержке ветеранов спецоперации

Жога вошёл в комиссию Госсовета по поддержке ветеранов спецоперации
Полпред президента в УрФО Артём Жога вошёл в комиссию Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей.
Первое установочное заседание прошло 3 апреля, информирует URA.RU со ссылкой на пресс-службу полпредства.
Жога, в частности, заявил, что намерен принимать деятельное участие в работе комиссии, а выработанные в ходе заседаний решения будут активно внедряться в регионах Урала.
Ранее сообщалось, что стажировка для участников программы «Время героев» стартовала в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа.