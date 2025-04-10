Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков рассказал о том, почему Россия и США отказались от заявлений после переговоров в Стамбуле. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам Новикова, встреча в Стамбуле не подразумевала каких-то важных договоренностей, которые могли бы стать предметом заявлений. Он объяснил, что подобные консультации являются многоступенчатым процессом, который может дать почву для будущих договоренностей или переговоров.

«Поэтому в ходе рутинного рабочего процесса предварительных обсуждений зачастую комментировать просто нечего. Это может служить поводом для досужих предположений, ибо ничего конкретного не прозвучит, а отсутствие прорывных заявлений может кому-то показаться проявлением неких проблем», — рассказал он.

Новиков также добавил, что отношения России и США содержат в себе проблемные места, требующие выявления болевых точек обеих сторон.

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