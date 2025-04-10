Песков отреагировал на слова жены о недостаточной защите Путина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков признался, что его жена, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, упрекает его в недостаточной защите президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости Спорт.

Такое признание официальный представитель Кремля сделал в документальном фильме «Она», посвященном 50-летию Навки. Фильм будет показан 13 апреля на Первом канале.

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«Она говорит, что я недостаточно защищаю президента. Причем она это делает на полном серьезе, вот со всей пролетарской жесткостью», - рассказал Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь президента отмечал, что его жена Татьяна Навка очень расстраивалась из-за разрыва отношений со старыми подругами из Днепропетровска. Но их общение восстановилось после того, как подруги фигуристки переехали в Европу.