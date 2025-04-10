Захарова обратилась к властям Эстонии с требованием

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Таллин отказаться от «охоты на православие» и прекратить давление на Эстонскую православную церковь. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Девятого апреля парламент Эстонии одобрил в третьем, окончательном чтении поправки, требующие от Эстонской христианской православной церкви (ЭХПЦ, ранее ЭПЦ) разорвать связи с Русской православной церковью (РПЦ). Власти страны дали церквям и общинам два месяца для приведения своих уставов в соответствие с законом.

Захарова назвала действия эстонских властей «планомерным разрушением основополагающих прав и свобод человека под прикрытием надуманных якобы демократических лозунгов». Она подчеркнула, что Таллин угрожает священнослужителям судебным преследованием.

«Государство в ультимативной форме требует, чтобы религиозная организация, руководствуясь не собственными каноническими нормами и вероучением, не чувствами верующих, а политическим диктатом, изменила свою многовековую сущность и порвала связи, в сотни раз более долговременные, чем сама история Эстонии», - заявила Захарова.

Она назвала это «очередным актом дискриминации» и «откровенным надругательством» над принципами свободы совести и вероисповедания. Представитель МИД РФ указала, что решения властей Эстонии нарушают международные обязательства страны.

«В Эстонии вступила в решающую стадию настоящая охота на православие, пользующееся, кстати, все большей популярностью в т.ч. у молодежи. Фактически речь идёт о государственной кампании по насильственному пересмотру религиозной идентичности десятков тысяч граждан Эстонии», - подчеркнула Захарова.

Она призвала Таллин отказаться от дискриминации по религиозному признаку и немедленно прекратить давление на Эстонскую православную церковь. Также Захарова обратилась к профильным структурам ООН, ОБСЕ и других организаций с просьбой дать оценку происходящему.

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В 2024 году МВД Эстонии потребовало, чтобы ЭПЦ разорвала связи с РПЦ. В ЭПЦ подчеркивали, что церковь не находится в прямом подчинении Московского патриарха и не может нести ответственность за высказывания РПЦ по украинскому кризису.

В августе 2024-го собор Эстонской православной церкви принял новую редакцию ее устава. В документе закреплялась самостоятельность церкви в церковно-административных, церковно-просветительских, церковно-гражданских и других делах. Также из названия церкви убрали упоминание Московского патриархата.

Однако власти Эстонии не согласились с мерами, принятыми ЭПЦ. Представители министерства подчеркивали, что в правительстве хотят увидеть «не косметические административные изменения, а серьезные шаги в сторону выхода из-под влияния Московского патриархата».