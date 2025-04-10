Лаврова в храме Алма-Аты наградили орденом "Мир и согласие"

Орден "Мир и согласие" вручен министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Вознесенском соборе в Алма-Ате. Соответствующие кадры разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В связи с 75-летием со дня рождения министр иностранных дел Российской Федерации Лавров Сергей Викторович награждается орденом Казахстанского митрополичьего округа "Мир и согласие", - сказал церковнослужитель.

"Примите наши сердечные поздравления, вы верой и правдой служите великой России, миру и согласию, чтобы между людьми были бесценные добрые отношения. И это знак нашей благодарности в ваш адрес, знак нашей признательности за ваши выдающиеся труды", - обратились к министру служители собора.

"Спасибо огромное! Будем этой почетной наградой вдохновляться на новые труды на благо России, на благо дружбы с Казахстаном, на благо православия", - отметил Лавров. Министру также преподнесли икону Вознесения Господня.

О соборе

Вознесенский собор считается одним из самых высоких в мире православных деревянных храмов. Высота его колокольни - 46 м. Вместительность собора - 1,8 тыс. человек. В этом году отмечается 30-летие возвращения храма Русской православной церкви (РПЦ). В 1995 году распоряжением первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева храм был передан РПЦ.